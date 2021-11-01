زيادة المستوطنات في الجولان المحتل..انتهاك جديد للشرعية

العالم - صدى سوريا

ومنذ 54 عاماً تغيير فيها حكام ورؤساء ووزراء حرب، لكن الكيان الاسرائيلي وورائه واشنطن اتفق على مسار متقدم منتهكين كل القوانين الدولية منذ الاحتلال وصولاً الى ان حمل الكيان الاسرائيلي توقيعاً اميركيًا بسيادته المزعومة على الجولان الى اعلان نفتالي بينت ما يسمى رئيس وزراء العدو زيادة عدد المستوطنين الاسرائيليين في الجولان السوري المحتل.

وشكل اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بنيت عزم حكومة الاحتلال الاسرائيلي على مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

ورد الفعل الاول صدر عن سوريا التي اعتبرت مثل هذه التصريحات والسياسات العدوانية، لن تستطيع ان تغيير من الحقيقة الخالدة بان الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً.

في وقت يسأل الكثيرون عن رأى الموقف العربي العام وعن رأي المجتمع الدولي من تطور بهذه الخطورة.

ومواجهة العدو الصهيوني حاضرة في العالم الافتراضي بقوة لا تقل عن المواجهة على الاراضي المحتلة.

القرار التي اتخذه الكيان الاسرائيلي في زيادة عدد المستوطنات والمستوطنين موضوع نقاش هذه الحلقة من برنامج صدى سوريا ويناقشه مع ضيوف الحلقة:

رأفت بكار عضو مجلس الشعب السوري

صدقي المقت عميد الاسرى السوريين