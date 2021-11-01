دوريات أميركية في سماء المنطقة..ودلالات الموقف الايراني ومناورات كيان الاحتلال..هل تنقذه من صواريخ حزب الله؟

العالم - بانوراما

وقال خطيب زاده ردا على سؤال لقناة العالم إن الذين أقدموا على تلك التحركات الإستفزازية يعلمون جيدا إننا تابعنا تحركاتهم بدقة وبكل تفاصيلها.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي، مناورات واسعة في المنطقة الشمالية من الاراضي المحتلة على امتداد الحدود مع لبنان، وذلك بهدف فحص كفاءة وجاهزية قوات الاحتياط، في حال اندلاع مواجهة عسكرية على الحدود.

وتتخوف سلطات الاحتلال من مواجهة واسعة يستهدف فيها حزب الله الكيان بمئات الصواريخ يوميا مع امكانية دخوله مستوطنات الشمال وهو ما يثير رعب قادة الاحتلال من تلك السيناريوهات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.