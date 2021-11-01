الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

باقري كني : ايران والصين لديهما موقف مشترك بشان الحظر الامريكي 

باقري كني : ايران والصين لديهما موقف مشترك بشان الحظر الامريكي 
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية "علي باقري كني" : ان ايران والصين باعتبارهما طرفين جديرين بالثقة، لديهما موقف مشترك حول عدم شرعية الحظر الامريكي احادي الجانب وضرورة تغليب لغة القانون في العلاقات الدولية.

العالم - ايران

وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم، اشار "باقري كني" الى محادثاته الهاتفية التي وصفها "ودية ومثمرة"، مع نائب وزير الخارجية الصيني "ما جاو".

واضاف : انني اعربت في هذا الاتصال، عن تقديري لمواقف بكين الايجابية وتعاملها البناء.

ولفت نائب وزير الخارجية، الى المطالبة خلال هذه المباحثات برفع الحظر عن الاشخاص والمؤسسات الايرانية والاطراف الثالثة، مع تقديم ضمانات بشان عدم تكرار مثل هذا السلوك.

كما نوه الى استمرار المشاورات بين الجانبين (الايراني والصيني) حول مجموعة من القضايا ولاسيما الدولية منها، في المستقبل.

روابط ذات صلة

مساعد وزير الخارجية يجري محادثات هاتفية مع نظيره الصيني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"فلسطينيو الخارج" يطالب بريطانيا بالاعتذار عن تصريح بلفور

البيت الأبيض يكشف الحالة الصحية لبايدن بعد إصابة المتحدثة بساكي بكورونا

اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة في عدن

لافروف يوجه نقدا لاذعا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسبب سوريا

اعلامي صهيوني يكشف عن هبوط طائرة خاصة تابعة لحفتر في تل أبيب

باقري كني : ايران والصين لديهما موقف مشترك بشان الحظر الامريكي 