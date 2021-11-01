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"فلسطينيو الخارج" يطالب بريطانيا بالاعتذار عن تصريح بلفور

الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

جدد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، هشام أبو محفوظ، مطالبة الحكومة البريطانية بالاعتذار عن تصريح بلفور، ودفع التعويضات وتحمل مسؤولياتها عن مأساة الشعب الفلسطيني على المستويات كافة، وعن جميع النكبات التي حلت بالشعب الفلسطيني منذ عام 1948.

العالم-فلسطين

وأضاف في بيان، بمناسبة مرور 104 سنوات على تصريح بلفور: "رغم مرور أكثر من قرن على تصريح بلفور المشؤوم، وما نتج عنه من جرائم ونتائج كارثية، لا يزال صوت الفلسطيني عاليا مطالبا بحقه في العودة إلى قراه ومدنه التي هجر منها عام 1948".

وأكد أبو محفوظ أن الشعب الفلسطيني متمسك بحق العودة، وأن هذا الحق لا يسقط بالتقادم، وأن مشاريع تصفية القضية الفلسطينية أفشلها نضال الشعب الفلسطيني المتواصل وتصديه للاعتداءات الإسرائيلية كما حدث في انتصار معركة سيف القدس.

ودعا نائب الأمين العام للمؤتمر، الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، إلى تجديد الرفض لهذا التصريح وما نتج عنه والتأكيد على حق العودة، والعمل على مواجهة المشروع الصهيوني والتضييق على الكيان المحتل، عبر مواصلة مسيرة الصمود والتحدي.

وتابع: "كما نستذكر القدس المحتلة وما تتعرض له من تهويد واعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، هذه الجرائم الإسرائيلية تكذب ادعاءات تصريح بلفور بأنه يضمن حرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة".

كما دعا أبو محفوظ شعوب العالم الحر والدول والحكومات والمؤسسات الداعمة للحق الفلسطيني إلى مزيد من التفاعل مع فلسطين وفضح ممارسات الاحتلال والضغط على داعميه.

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