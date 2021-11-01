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بايدن يعتذر أمام المجتمع الدولي لقرار اتخذه ترامب

بايدن يعتذر أمام المجتمع الدولي لقرار اتخذه ترامب
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

قدم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتذارا للمجتمع الدولي لقرار سلفه، دونالد ترامب، سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.

العالم _ الأميرکيتان

وقال بايدن، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في مدينة غلاسكو الإسكتلندية: "أعتقد أنه لا ينبغي أن أقدم اعتذارا، لكنني أعتذر عن قرار سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس في ظل الإدارة السابقة".

وأشار مع ذلك إلى أن صفوفا واسعة من الشعب الأمريكي لم لصدق منذ 4 أو 5 سنوات بوقوع تغيرات في المناخ، لكنهم الآن باتوا يفهمون الحاجة الملحة إلى التعامل مع هذه المشكلة.

وأعلن الجمهوري ترامب خلال توليه منصب الرئيس الأمريكي عام 2017 عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، لكن خلفه، الديمقراطي بايدن، وقع في 2020 على مرسوم ينص على عودة بلاده إلى قائمة الدول الأطراف في الوثيقة.

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