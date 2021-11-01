العميد صباحي فرد : قوة الدفاع الجوي الايرانية حققت نمو باهرا في شتى المجالات

العالم - ايران

وفي تصريحه عبر الفيديو اليوم، امام قادة الدفاعات الجوية في المناطق المخلفة للبلاد، اشاد "العميد صباحي فرد" بالذكاء والنجاح الكبيرين على صعيد استخدام المنظومات الرادارية والصاروخية من قبل الدفاع الجوي الايراني خلال مناوراته الاخيرة في البلاد.

وقال : ان قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني ومن خلال الاتكال على الذات والطاقات العلمية المحلية، بلغ من الرقي والازدهار الذي يسمح له بالتاثير على المعادلات الاقليمية والدولية اليوم.

وشدد العميد صباحي فرد، ان "كافة الانجازات التي تحققت على الاصعدة العسكرية والطبية والصناعية والنووية في ايران الاسلامية، مرهونة باتباع مبادئ وتعاليم الدين المبين والثورة الاسلامية.

وخلص قائد قوة الدفاع الجوي الى القول : ان ثقافة "نحن قادرون" تحوّلت اليوم الى "نحن استطعنا"، وهو انجاز كبير ينبغي التأسي به.