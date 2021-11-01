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غريب أبادي : صمت زاعمي الدفاع عن حقوق الإنسان زاد من صلافة الكيان الإسرائيلي 

غريب أبادي : صمت زاعمي الدفاع عن حقوق الإنسان زاد من صلافة الكيان الإسرائيلي 
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال امين لجنة حقوق الانسان "إن صمت من يسمون بالمدافعين عن حقوق الإنسان ازاء الانتهاكات الجسيمة للكيان الإسرائيلي قد أعطى الكيان الجراة للسخرية بتقرير رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال تمزيق هذا التقرير ".

العالم - ايران

وبحسب قاعدة معلومات لجنة حقوق الإنسان ، فان "كاظم غريب أبادي" مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان قال في تغريدة على تويتر ان : "إن صمت من يسمون بالمدافعين عن حقوق الإنسان ازاء الانتهاكات الجسيمة للكيان الإسرائيلي قد أعطى الكيان الجراة للسخرية بتقرير رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال تمزيق هذا التقرير ".

وشدد غريب ابادي على أن "هذا التقرير يحتوي أيضا على نتائج لجنة التحقيق ، ومعظمها يدين وينتقد الكيان الإسرائيلي". وهذه هي المرة الثانية التي يتخذ فيها الكيان الصهيوني مثل هذه الخطوة منذ تمزيق قرار الجمعية العامة عام 1975 على يد سفير الكيان بعد ان أعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية، وهذا السلوك يثبت أن عمل لجنة التحقيق يجب أن يستمر.

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