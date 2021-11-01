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تجمع المهنيين يطالب البرهان للإستجابة لمطالب الشعب السوداني

الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

عقب مسيرات الـ30 من اكتوبر والتي أكد فيها الشعب السوداني على مدنية الدولة ورفض الانقلاب العسكري، ومع إصرار الفريق عبد الفتاح البرهان على أن ماحدث ليس انقلابًا، بل تصحيح للمسار بدأت المبادرات تتري لإصلاح ما افسده الانقلاب بدايةً بمبعوث الأمم المتحدة، وحكماء السودان من القيادات القبلية وأصحاب العمل ونهاية بمبعوث رئيس دولة جنوب السودان.

العالم - مراسلون

الكتلة السياسية للميثاق الوطني والتي طالبت بتوسيع الشراكة في الحكم شعرت أخيرًا بتعقيدات المشهد السياسي في السودان ورأت ان الارتماء في الغرب من قبل الحكومة الانتقالية السابقة تسبب في الأزمات التي تعيشها البلاد.

بينما يري تجمع المهنيين ان من الصواب للفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية ان يستجيب لمطالب الشعب السوداني المطالب بمدنية الدولة.

شوارع الخرطوم هادئة ، تم فتح بعض الجسور وإغلاق البعض الاخر، وبدأ العصيان المدني واضرب المعلمون عن العمل في كافة ارجاء السودان وكذلك البنوك، الحياة شبه متوقفة في انتظار الحلول.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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