تجمع المهنيين يطالب البرهان للإستجابة لمطالب الشعب السوداني

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الكتلة السياسية للميثاق الوطني والتي طالبت بتوسيع الشراكة في الحكم شعرت أخيرًا بتعقيدات المشهد السياسي في السودان ورأت ان الارتماء في الغرب من قبل الحكومة الانتقالية السابقة تسبب في الأزمات التي تعيشها البلاد.



بينما يري تجمع المهنيين ان من الصواب للفريق عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية ان يستجيب لمطالب الشعب السوداني المطالب بمدنية الدولة.



شوارع الخرطوم هادئة ، تم فتح بعض الجسور وإغلاق البعض الاخر، وبدأ العصيان المدني واضرب المعلمون عن العمل في كافة ارجاء السودان وكذلك البنوك، الحياة شبه متوقفة في انتظار الحلول.

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