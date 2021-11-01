ترخيص 9.7 مليون طن من السلع من الجمارك الايرانية خلال شهرين

العالم - ايران

وقال روح الله لطيفي ان التجارة الخارجية شهدت وتيرة متنامية بشكل ملموس خلال الحكومة الحالية، بحيث شهد الاستيراد خلال الشهرين الاخيرين مقارنة بالاشهر الخمسة التي سبقتها، نموا بنسبة 95 و39 بالمائة على التوالي في القيمة و92 و58 بالمائة على التوالي من حيث الوزن، كان كان النمو ملموسا في الصادرات كذلك، حيث تم تحقيق رقم قياسي جديد في الصادرات الشهرية خلال الشهر الماضي.

وأضاف لطيفي انه خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الايرانية (بدأت في 21 آذار/مارس 2021)، تم ترخيص 13 مليونا و819 ألف طن من السلع المستوردة من الجمارك بقيمة 16 مليار و631 مليون دولار، وخلال هذه الفترة كذلك تم تصدير 45 مليونا و472 ألف طن من السلع بقيمة 17 مليار و661 مليون دولار الى مختلف الدول.. بمعدل شهري للصادرات 9 ملايين و95 ألف طن بقيمة 3 مليارات و532 مليون دولار.

وتابع: بلغ المعدل الشهري لاستيراد السلع خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة، 2.764 مليون طن بقيمة 3.326 مليار دولار، الا ان الاحصاءات تشير الى انه خلال الشهرين الماضيين واجهنا قفزة في ترخيص السلع المستوردة وتصدير السلع الايرانية.

وأوضح: انه خلال الشهرين الماضيين، اي ما بعد استقرار الحكومة الحالية، تم ترخيص 9 ملايين و686 ألف طن من السلع بقيمة 11 مليار و108 ملايين دولار من جمارك البلاد، وتم تصدير 29 مليون و709 آلاف طن من السلع الايرانية بقيمة 9 مليارات و413 مليون دولار الى مختلف الدول.. أي ان مجموع الصادرات خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة الايرانية بلغت 75 مليونا و183 ألف طن بقيمة 27 مليار و74 مليون دولار.

وأردف ان صادرات الشهر قبل الماضي بلغت 14 مليونا و522 ألف طن بقيمة 4 مليارات و145 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 60 بالمائة من حيث الوزن و17 بالمائة من حيث القيمة مقارنة مع المعدل الشهري للصادرات خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة، وفي الشهر الماضي بلغت الصادرات 15 مليونا و187 ألف طن بقيمة 5 مليارات و268 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 67 بالمائة من حيث الوزن و49 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها، ما يشير الى اننا شهدنا قفزة في الصادرات خلال الشهر الماضي مسجلة رقما قياسيا جديدا في صادرات البلاد.