شاهد... مدى قلق الاحتلال الاسرائيلي وإلامارات من قوة ايران الرادعة

العالم - خاص بالعالم

قال منصور فی حديث لبرنامج "العين الإسرائيلة" على شاشة قناة العالم الإخبارية: ان المناورات التي قام بها الاحتلال الاسرائيلي وبحضور وزير الدفاع الاماراتي تثبت وبشكل صريح مدى القلق الصهيوني الاماراتي من القوة المتنامية والمتطورة للقوات المسلحة الايرانية، بمختلف المجالات سواء كانت على المستوى الجوي او على المستوى البري او البحري.

واضاف: ان الحروب العالم اليوم تغيير نمطها من تقليدية الى تقنية، وما حصل في الكيان الاسرائيلي منذ ايام من خرق للخصوصة هو اكبر دليل على هذا.

واوضح منصور ان كل المحاولات والمناورات والحرب النفسية التي يحاول الاحتلال الاسرائيلي شنها على ايران لن تجدي نفعاً ولن يجنى ثمارها، مشدداً على ان ايران لن تتراجع عن موقفها الثابت والمشرف في المنطقة بالعكس هي عازمة ومتقدمة وتفرض ذاتها وقوتها على كل الاصعدة.

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