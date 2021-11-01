الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد... مدى قلق الاحتلال الاسرائيلي وإلامارات من قوة ايران الرادعة

الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث السياسي نزيه منصور ان المناورات التي قام بها الاحتلال الاسرائيلي بحضور وزير الدفاع الإماراتي تثبت مدى القلق الاسرائيلي - الامارتي من قوة ايران الرادعة في المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

قال منصور فی حديث لبرنامج "العين الإسرائيلة" على شاشة قناة العالم الإخبارية: ان المناورات التي قام بها الاحتلال الاسرائيلي وبحضور وزير الدفاع الاماراتي تثبت وبشكل صريح مدى القلق الصهيوني الاماراتي من القوة المتنامية والمتطورة للقوات المسلحة الايرانية، بمختلف المجالات سواء كانت على المستوى الجوي او على المستوى البري او البحري.

واضاف: ان الحروب العالم اليوم تغيير نمطها من تقليدية الى تقنية، وما حصل في الكيان الاسرائيلي منذ ايام من خرق للخصوصة هو اكبر دليل على هذا.

واوضح منصور ان كل المحاولات والمناورات والحرب النفسية التي يحاول الاحتلال الاسرائيلي شنها على ايران لن تجدي نفعاً ولن يجنى ثمارها، مشدداً على ان ايران لن تتراجع عن موقفها الثابت والمشرف في المنطقة بالعكس هي عازمة ومتقدمة وتفرض ذاتها وقوتها على كل الاصعدة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

لو كان بالإمكان مهاجمة إيران وحزب الله لما كشفت "اسرائيل" عن مخططها

شاهد..مندوب الكيان الاسرائيلي بالأمم المتحدة يمزّق تقرير حقوق الإنسان!

قيادي في حماس: الأمور تتدحرج نحو التصعيد مع الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 30-11-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 01-11-2021

شاهد... مدى قلق الاحتلال الاسرائيلي وإلامارات من قوة ايران الرادعة

شاهد.. الاستعراض الإسرائيلي سيذهب أدراج الرياح

ترخيص 9.7 مليون طن من السلع من الجمارك الايرانية خلال شهرين

مشعل لـ"أهالي الشيخ الجراح": المقاومة ستوجه إنذارًا جديدًا للاحتلال