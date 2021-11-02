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صحيفة صهيونية تكشف تواجد وفد من الموساد في السودان بعد الانقلاب

صحيفة صهيونية تكشف تواجد وفد من الموساد في السودان بعد الانقلاب
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية بأن وفدا من الموساد زار السودان بعد انقلاب الجيش على السلطة في البلاد.

العالم-السودان

وأوضحت الصحيفة أن الهدف من زيارة الوفد هو ضمان استمرار عملية التطبيع بين الخارطوم وتل ابيب، على خلفية التوترات الداخلية في السودان.

وتابعت أن السودان واحد من الدول الأربع التي وقعت على "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع بين الاحتلال ودول عربية، لكنها حتى الآن لم تروج عمليا للعلاقات مع الكيان الصهيوني، ولم تفتح مقرا لبعثة دبلوماسية في البلاد، ولم ترسل مندوبا لبناء العلاقات.

وطبعت السودان الى جانب بعض الدول العربية مثل البحرين والامارات والمغرب علاقاتها مع كيان الاحتلال الاسرائيلي مما أثار موجة من الاستنكار والتنديد بالخطوة بين الشعوب الاسلامية والعربية وكذلك بين الدول المستقلة و الحرة في العالم العربي والاسلامي حيث اعتبرته طعنا في ظهر القضية الفلسطينية.

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