الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

أول تعليق لــ"حمدوك" على عودة الحكومة السودانية وحل الأزمة الحالية

أول تعليق لــ
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية إن رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك يتمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبرا أن إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويته لأعماله، هو المدخل لحل الأزمة الحالية.

العالم - السودان

جاءت تصريحات حمدوك خلال لقائه مساء الإثنين بمقر إقامته الجبرية في الخرطوم، بسفراء دول الترويكا "الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج" المعتمدين لدى السودان، بحسب بيان صادر عن وزارة الإعلام على موقع "فيسبوك".

وشدد حمدوك على أنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر الماضي، ويجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر، بحسب البيان.

وقال البيان "عبّر حمدوك خلال اللقاء عن شكره لدول الترويكا على استمرار دعمهم لشعب السودان واعترافها بشرعية الحكومة الانتقالية، ووصفها للقرارات غير الدستورية الصادرة عن قائد الجيش بالانقلاب كوصف صحيح".

من جانبهم، أبلغ السفراء، حمدوك بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم اليوم الثلاثاء، لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة.

كان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن، يوم الاثنين الماضي، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهمًا المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".

روابط ذات صلة

حمدوك: لن أكون طرفا في القرارات الانقلابية للجيش

المبعوث الأممي: حمدوك لا يزال قيد الإقامة الجبرية وناقشنا معه خيارات الوساطة

البرهان: أحاول إقناع حمدوك بتشكيل حكومة جديدة 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سوريا.. مسيّرة تركية تعتدي على مناطق سكنية شمالي الرقة

مصر تسجل 951 إصابة جديدة بكورونا و60 وفاة

مصدر يكشف موعد العملية العسكرية التركية شمال سوريا!

أول تعليق لــ"حمدوك" على عودة الحكومة السودانية وحل الأزمة الحالية

الارباك الليلي الفلسطيني ينتقل من شمال الضفة الغربية الى جنوبها+فيديو

وزير الدفاع الكويتي: قرار التحاق النساء بالجيش لا رجعة فيه