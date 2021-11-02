رفع سعر الغاز المنزلي في سوريا.. تعرف على السعر الجديد

العالم-سوريا

وكانت الاسطوانة المنزلية المدعومة تباع سابقا عبر البطاقة الذكية بسعر 3850 ليرة سورية.

سعر أسطوانة الغاز الجديد في سوريا:

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار الغاز الجديدة المباعة عن طريق البطاقة الإلكترونية كما يلي:

١- سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونية بالرّسائل (١٠ كغ) هو ٩٧٠٠ ليرة سوريّة.

٢ – سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونيّة (١٦ كغ) هو ٤٠,٠٠٠ ليرة سوريّة.

٣- ينطبق هذا القرار على جميع الأسطوانات التي تسلّم اعتباراً من صباح الثلاثاء (2-11-2021).