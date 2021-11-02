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رفع سعر الغاز المنزلي في سوريا.. تعرف على السعر الجديد

رفع سعر الغاز المنزلي في سوريا.. تعرف على السعر الجديد
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا الاثنين (1 تشرين الثاني 2021) قرارا يتضمن تحديد سعر مبيع أسطوانة غاز البوتان المنزلي وزن 10 كغ للمستهلك ليصبح 9700 ليرة سورية.

العالم-سوريا

وكانت الاسطوانة المنزلية المدعومة تباع سابقا عبر البطاقة الذكية بسعر 3850 ليرة سورية.

سعر أسطوانة الغاز الجديد في سوريا:

وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار الغاز الجديدة المباعة عن طريق البطاقة الإلكترونية كما يلي:

١- سعر أسطوانة الغاز المنزلي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونية بالرّسائل (١٠ كغ) هو ٩٧٠٠ ليرة سوريّة.

٢ – سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزّع عبر البطاقة الإلكترونيّة (١٦ كغ) هو ٤٠,٠٠٠ ليرة سوريّة.

٣- ينطبق هذا القرار على جميع الأسطوانات التي تسلّم اعتباراً من صباح الثلاثاء (2-11-2021).

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