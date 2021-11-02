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متحدث الخارجية الإيرانية:مسؤولية الرئيس الأميركي أن يقنع المجتمع الدولي بما في ذلك جميع أعضاء الإتفاق النووي بأن توقيعه له معنى حقا

الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

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