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لبنان.. طوني فرنجية: نفضل القطيعة لا المذلة

لبنان.. طوني فرنجية: نفضل القطيعة لا المذلة
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد النائب طوني فرنجية  في البرلمان اللبناني نحن نفضل القطيعة لا المذلة.

العالم_لبنان

و قال فرنجية اليوم الثلاثاء في مقابلة صحيفة إذا كان المطلوب إضافة المذلة فوق الجراح بمعنى استمرار القطيعة بكل الأحوال أكان مع استقالة أو من دونها، فنحن نفضل القطيعة لا المذلة.

وأضاف تيار المردة يضع المصلحة الوطنية قبل كل شيء، لذلك لو رأى أن استقالة وزير الإعلام توقف الأزمة ولو أنه لم يخطئ كان سيتشاور معه ربما، علماً أن قرداحي غير ملتزم بالتيار ويتمتع باستقلالية في الأداء والرأي.

وأضاف:. وبإمكاننا الانسحاب والتفرج إلا أن المصلحة الوطنية تقود موقفنا الذي لا يفترض أن يكون ضعيفاً وجباناً حتى يخدم لبنان. فمن يخضع مرة يخضع مئة مرة، ونحن أصبحنا عرضة للابتزاز لأننا لا نتصرف كدولة واحدة بتعاضد.

وشدد نحن إلى جانب قرداحي في كل ما يفعله، لافتاً إلى أن الاستقالة هي أهون الشرور.

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