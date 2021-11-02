الحرب العبثية وتحرير مأرب.. عويل السعودية سيصل قبرص

العالم - نبض السوشيال

ان وصف وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي ما يحدث في اليمن بالحرب السعودية العبثية عليه لم يكن وصفا جديدا ولم يأت الوزير بأمر جديد كان مخفيا على الناس، والعالم اجمع يعلم انها حرب عبثية، ورغم ذلك فان انصار الله تصف الحرب السعودية على اليمن بحرب عدوانية ممنهجة لمصلحة امريكا وكيان الاحتلال الاسرائيلي، وان الغضب السعودي من تصريحات قرداحي جاء نتيجة انها تعاني من فشل شديد في اليمن، ومن ازمة داخلية وخارجية على مستوى الاقليم فهي تخسر على كل مستويات الاحداث باليمن ولبنان والعراق، ولديها فضائح بالتزامن مع اثارتها للضجة، خاصة بعد انشقاق احد القيادات عن النظام السعودية الذي كشف عن المستور.

ان السعودية تواجه هزيمة ساحقة في محافظة مأرب وتحاول ان تفرض عضلاتها على حكومة لبنان الحديثة لتحدث انتصارا ولو اعلامي يغطي على انكساراتها في مأرب.

ان السعودية تخاف دائما من القلم الحر الذي يفضح جرائمها، ولها تاريخ في تصفية الناشطيين السياسيين الذين يقولون لا للسعودية، ومن ذلك تصفيتها خارج القضاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول.

ذلك ما اكده نائب وزير الإعلام اليمني فهمي اليوسفي بقوله خلال مشاركته في برنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الإخبارية: ان الهجمة السعودية على لبنان بسبب مواقف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي هي حملة عبثية على غرار العدوان العبثي الذي تقوده السعودية وباقي دول التحالف ضد اليمن، وأن هذه الحملة العبثية اثبتت خلال الأيام الماضية بأنها تخشى انتصار القلم على المدفعية وعلى الأجهزة التي تقدس العائلات الإغتصابية للحكم كنظام آل سعود وغيره، وان موقف وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي هو انتصار لضمير الكلمة الإعلامية وانتصار للحقيقية ومن ينتصر الحقيقة.

من جهته، اكد الكاتب السياسي حسن حردان ان استحضار تصريح قديم لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول العدوان على اليمن يأتي لغايات أبعد من هذا التصريح، وان قرداحي له تاثيره الخاص على الرأي العام العربي خصوصاً انتقاده للعدوان على اليمن، معتبراً أن الحملة السعودية على لبنان تهدف الى تشديد الحصار الأمريكي عليه والتحريض ضد حزب الله، وان الحملة تستهدف الإقتصاد اللبناني بمنع استيراد المنتجات اللبنانية في محاولة لتحقيق اهداف متعددة منها ابعاد الأنظار عن هزيمة السعودية في اليمن التي اضعفت الدور السعودي في المنطقة وجعلتها في موقف حرج جدا.

في هذه الاثناء، كشف مصدر عسكري يمني عن تحرير عدد من المناطق الهامة جنوب مدينة مأرب وإجراء اتفاقات مع القبائل حسب ما افاد موقع "26 سبتمبر نت" الذي اكد أن القوات اليمينة حررت عددا من المناطق الهامة على أطراف الجوبة المتاخمة لمدينة مأرب من الجهة الجنوبية والجنوبية الغربية، مشيرا إلى تحرير منطقة اليعرة والسواد والحجيرة مؤكدا أنه تم عقد اتفاقات مع القبائل لإخلاء عدد من المعسكرات التي كانت تستخدمها قوى العدوان.

وأكد أن القوات المسلحة حققت نجاحات كبيرة من خلال التقاء مسار جبهة صرواح من جهة غرب مارب مع مسار تقدم وحدات الجيش واللجان من الجهة الجنوبية للمدينة.

نتابع الان أهم ما ورد من تغريدات حول الوسومات السالفة (#عبثية) و (اليمن) و (#مأرب) حيث غرد حساب الناشط اليمني (ابو هالشم - Abuhashm) قائلا:

انصار الله يعقدون عدة اتفاقات قبلية مع ابناء مارب لتفادي حرب #عبثية تستهدف مجمع المدينة وتسليمها لابنائها ع حسب مبادرة العلم السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي #مأرب_تتحرر_من_المرتزقة #درب_يسد_ما_يرد

أما حساب (الدكتور محمد شمس - Dr. Mohamad Shamass) فقد غرد قائلا:

#مأرب مدينة استراتيجية فيها مخزون هائل من النفط والغاز فضلا عن محطات الكهرباء.. سقطت بالنيران وما تحريرها الا ايام معدودات #جورج_قرداحي #اليمن #اليمن_العزيز #التحالف #السعودية #لبنان #قرداحي

وفي تغريدة ثانية قال حساب (الدكتور محمد شمس - Dr. Mohamad Shamass):

هي ايام معدودات تتحرر #مأرب عندها ستسمع عويلهم في قبرص وما بعد بعد قبرص.. #جورج_قرداحي #قرداحي #اليمن #اليمن_يؤدب_السعودية #لبنان #الجيش_اليمني

حساب (عبد الباري عطوان)

بيان احزاب مأرب الذي يتهم التحالف برئاسة السعودية بخذلانهم وعدم الجدية والكفاءة في الدفاع عنهم لا يؤكد ان حرب اليمن عبثية فقط وانما ايضا ان خسارتها باتت شبه مؤكدة والايام بيننا

حساب (محمد عياش قحيم)

#الحرب #على #اليمن #عبثيه. كلمات تثير جنون العبثيين والوثنيين

حساب (ياسر الشيبه_ابو عمار 2(بديل)

آل سعود وجودهم #عبثية هههههههه #الكرامة_ما_بتستقيل #نعم_جورج_حرب_اليمن_عبثية

حساب (ياسين رحَّال | سُلَيمَانيّون ☫)

على كلمة #عبثية عواهم وصل لقبرص يحكى ان #السيد_حسن_نصرالله رح يخطب الساعة ثمنيه ونص ورح يعرفه انه حربهم على #اليمن #عبثية_ونص وعواهم رح يوصل

حساب (ريم عبيد - Rim Obeid)

الأنظمة الهشة تلك التي تهوي بكلمة.. هل هناك بعد هذا هوان؟؟ #عبثية



نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب الناشط اليمني (حسين فايع) الذي وجه تغريدته الى القائمة باعمال السفير الاميركي

قطعنا يد الأمريكان في صنعاء....وبإذن الله سنقطعها في #مارب وسترحلون اذلة صاغرين كما هربتم من سفارتكم واحرقتموها