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مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية:ارتفاع هدم ومصادرة منازل الفلسطينيين بالضفة والقدس بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى هذا العام

الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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