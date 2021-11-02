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اتفاق ايراني ارميني على مواجهة التحديات الجديدة ومكافحة الارهابيين

اتفاق ايراني ارميني على مواجهة التحديات الجديدة ومكافحة الارهابيين
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

اشار المدعي العام في جمهورية ارمينيا آرتورداوتيان الى لقائه قبل فترة في يريفان مع المدعي العام الايراني حجة الاسلام محمد جعفر منتظري، معلنا عن الاتفاق بين الطرفين على المواجهة المشتركة للتحديات الجديدة ومنها مكافحة الارهابيين في المنطقة.

العالم - ايران

يتبع...

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