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حماس: الاعتذار العملي للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور المشؤوم يكون بعودة اللاجئين وتعويضهم عما لحق بهم ودعم حقهم في الحرية والاستقلال

الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

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