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اعتداء جديد للمسلحين الموالين لتركيا بحق الأهالي في ريف حلب

اعتداء جديد للمسلحين الموالين لتركيا بحق الأهالي في ريف حلب
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة "سانا" السورية نقلا عن مصادر محلية أن الجماعات المسلحة الموالية للقوات التركية استولت على كمية كبيرة من محصول الزيتون، فيما قامت عوائل الإرهابيين بقطع عشرات الاشجار الزيتون في منطقة عفرين ومحيطها بريف حلب الشمالي، وذلك بالتوازي مع مواصلة استصدار الوثائق المزورة للاستيلاء على ممتلكات الأهالي في تلك المنطقة.

العالم-سوريا

ذكرت مصادر محلية أن "مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية استولوا خلال الساعات الماضية بالقوة على كمية كبيرة من محصول الزيتون في عدة مناطق بمنطقة عفرين ومحيطها بريف حلب الشمالي وذلك بالتوازي مع مواصلة استصدار الوثائق المزورة للاستيلاء على ممتلكات الأهالي في تلك المنطقة.

واشارت المصادر إلى أن "مرتزقة قوات الاحتلال التركي مما يسمى فرقة الحمزة الإرهابية قاموا خلال الساعات الماضية بالاستيلاء على محصول الزيتون الذي تم جنيه من مساحات واسعة في قرية قوجمان التابعة لناحية جنديرس في محيط عفرين بريف حلب الشمالي تمهيدا لنقله إلى الأراضي التركية عبر سماسرة أتراك وبتغطية من سلطات النظام التركي ليتم تهيئته وتصديره من قبل شركات تابعة له".

وفي سياق متصل لفتت المصادر إلى أن "عوائل الإرهابيين الذين جلبتهم سلطات الاحتلال التركي إلى المنطقة قاموا بقطع عشرات اشجار الزيتون في بلدة بلبل وبيع منازل تعود ملكيتها لمالكيها الأصليين فيما تواصل جهات أخرى تتبع للتنظيمات الإرهابية استصدار الوثائق المزورة للاستيلاء على الممتلكات الخاصة لسكان المنطقة الأصليين من بلدة معبطلي ومدينة عفرين والذين تم تهجيرهم بالقوة من مناطقهم".

وسبق لقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها وفق ما ذكرت الوكالة "أن استولوا بقوة السلاح على عشرات المنازل والأراضي الزراعية بأرياف حلب والحسكة وطردوا أصحابها الأصليين منها قبل أن تقوم لاحقاً سلطات النظام التركي بنقل عشرات من أسر مرتزقتها عبر الحافلات من مناطق عدة وإسكانها في هذه المنازل".

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