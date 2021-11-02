الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١
١٠:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم: المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية يؤكد وقوع ضحايا بين قتيل وجريح جراء الأنفجار قرب المستشفى العسكري في كابول

الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاستعلاء السعودي تجاه لبنان، تعبير عن الفشل

بالصور.. تجمع جماهيري في تل رفعت رفضا للاحتلال التركي واعتداءاته

بالفيديو: وعود قادة العالم خلال محادثات المناخ (كوب26)

قبل 104 أعوام ارتكبت بريطانيا الجريمة وشاركتها أميركا وفرنسا وايطاليا

جريمة بشعة.. شقيقان عراقيان يقتلان والدهما لهذا السبب!

وزير الدفاع الايراني: كسرنا الكثير من قيود الحظر في المجال الدفاعي