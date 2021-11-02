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وزير الدفاع الايراني: كسرنا الكثير من قيود الحظر في المجال الدفاعي

وزير الدفاع الايراني: كسرنا الكثير من قيود الحظر في المجال الدفاعي
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد محمد رضا آشتياني بانه تم كسر الكثير من قيود الحظر في ظل تدابير قائد الثورة وجهود خبراء الصناعة الدفاعية في البلاد.

العالم - ايران

يتبع...

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وزير الدفاع الايراني: كسرنا الكثير من قيود الحظر في المجال الدفاعي