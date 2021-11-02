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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مسؤول أمني بطالبان: مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة 34 في انفجار مستشفى كابول
الكرملين يرفض تقريرا إعلاميا أمريكيا بوجود حشد عسكري روسي بالقرب من أوكرانيا ويصفه بأنه "زائف"
الأمم المتحدة: إصابة عشرة جنود دوليين مصريين بنيران الحرس الجمهوري في جمهورية إفريقيا الوسطى
مراسل العالم: اطلاق نار داخل المستشفى العسكري في كابول وشهود عيان يؤكدون ان المسلحين اقتحموا المستشفى
مراسل العالم: المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية يؤكد وقوع ضحايا بين قتيل وجريح جراء الأنفجار قرب المستشفى العسكري في كابول
مراسل العالم: سماع صوت انفجار ثان أمام مستشفى سردار داود خان المحاذي للحي الدبلوماسي وسط العاصمة الافغانية كابول
مراسل العالم: وقوع انفجار أمام مستشفى سردار داود خان المحاذي للحي الدبلوماسي وسط العاصمة الافغانية كابول سبق اطلاق الرصاص المتقطع
مراسل العالم: اطلاق رصاص متقطع بالقرب من الحي الدبلوماسي وسط العاصمة الأفغانية كابول
حركة الجهاد الاسلامي في ذكرى وعد بلفور المشؤوم: المقاومة هي الحق المشروع لشعبنا والضامن لاستعادة الأرض وتحرير القدس ومسجدها الأقصى
حماس: الاعتذار العملي للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور المشؤوم يكون بعودة اللاجئين وتعويضهم عما لحق بهم ودعم حقهم في الحرية والاستقلال
مسؤول أمني بطالبان: مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة 34 في انفجار مستشفى كابول
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش
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