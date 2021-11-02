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بالصور.. تجمع جماهيري في تل رفعت رفضا للاحتلال التركي واعتداءاته

بالصور.. تجمع جماهيري في تل رفعت رفضا للاحتلال التركي واعتداءاته
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

نظم الأهالي في منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي تجمعا حاشدا رفضاً للاحتلال التركي وتنديداً باعتداءاته المتواصلة على المناطق السكنية الآمنة.

العالم-سوريا

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بالصور.. تجمع جماهيري في تل رفعت رفضا للاحتلال التركي واعتداءاته

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