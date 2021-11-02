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ضبط أسلحة وذخائر إسرائيلية من مخلفات الإرهابيين في سوريا (صور)

ضبط أسلحة وذخائر إسرائيلية من مخلفات الإرهابيين في سوريا (صور)
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

ضبطت الجهات المختصة بالتعاون مع الأهالي كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات والأدوية الإسرائيلية من مخلفات الإرهابيين في ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة الشمالي.

العالم-سوريا

وذكر مصدر في الجهات المختصة لمراسل سانا أنه من خلال المتابعة الأمنية ومعلومات دقيقة تم العثور على كميات من مادة ال “سي فور” شديدة الانفجار وذلك بالتعاون مع الأهالي في بلدة كناكر إضافة إلى ضبط أسلحة غربية الصنع وأجهزة اتصال لاسلكي و ألغام فردية ومضادة للدبابات إسرائيلية الصنع إضافة لرشاشات “بي كي سي” وقذائف “ار بي جي” في قرية بريقة بريف القنيطرة من مخلفات التنظيمات الإرهابية.

وأشار المصدر إلى أنه تم العثور أيضاً على كمية من المخدرات وكميات من الأدوية منها إسرائيلي الصنع في ريف القنيطرة الشمالي كانت تستخدمها المجموعات الإرهابية قبل اندحارها من المنطقة.

وضبطت الجهات المختصة في القنيطرة بالتعاون مع لجان المصالحة في السادس عشر من الشهر الماضي كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات من مخلفات الإرهابيين في أرياف دمشق الغربي والقنيطرة الشمالي والجنوبي.

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