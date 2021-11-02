الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١
١٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول في وزارة الصحة الافغانية: 19 قتيلا و50 جريحا على الأقل في الهجوم على مستشفى في كابول

الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 02-11-2021

بعد أكثر من شهرين.. إنتهاء ملف التسويات في درعا جنوب سوريا

سوريا.. مسلحون يغتالون أحد وجهاء المصالحة شرقي درعا

وزارة الصحة : 160وفاة جديدة بكورونا في ايران

لا أنصاف لحلول اليمن.. الارض لأبنائها الاحرار

المرصد: وصول ضباط روس إلى قاعدة تركية في ريف حلب