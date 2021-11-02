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القوات الصهيونية تستأنف بناء سياج معدني عازل على الحدود مع لبنان

القوات الصهيونية تستأنف بناء سياج معدني عازل على الحدود مع لبنان
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:١٠ بتوقيت غرينتش

استأنفت القوات الصهيونية اليوم الثلاثاء بناء سياج معدني عازل بمحاذاة الطريق العسكري المحيط بمستعمرة مسكاف عام على الحدود مع لبنان.

العالم_لبنان

و افادت التقارير الواردة من منطقة حاصبيا جنوب لبنان بان ​الجيش الإسرائيلي​ استأنف بناء سياج معدني عازل بمحاذاة الطريق العسكري المحيط بمستعمرة مسكاف عام المقابلة لبلدة ​العديسة​، واستقدم لهذه الغاية رافعة لتثبيت السياج في ظل حراسة أمنية مشددة.

وتواصل إسرائيل بناء جدار على حدود الاراضي المحتلة مع لبنان. لكن أهالي جنوب لبنان غير منزعجين من الأشغال لأنهم متيقنون من أن هذا الجدار دليل على الخوف الذي يعيش فيه جيرانهم.

الطريق الممتد على طول بلدة كفركلا الواقعة على الحدود اللبنانية وعلى امتداد 200 متر تقريبا حلت جدران إسمنتية محل السياج الذي كان يفصل سابقا بين الحدود.

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