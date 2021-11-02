وزير الداخلية: قيود كورونا ستستمر حتى العبور من الموجة السادسة

العالم - ايران

وقال وحيدي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع مقر اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: ان موضوع اجتماع مقر اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم كان حول الهواجس المتعلقة بالذروة السادسة ونظرا للحالة الحمراء (شديدة الخطورة) الموجودة الحالية في 22 مدينة في البلاد واحتمال زيادة العدد فانه علينا ان نكون حساسين جدا تجاه الذروة السادسة.

واضاف: انه تم التاكيد على تعزيز مشروع "الشهيد سليماني" الصحي الخاص بمكافحة كورونا من حيث المراقبة والفحص والاختبارات السريعة وان يتم ارسال فرق خاصة للمدن ذات الحالة الحمراء للعمل مع الاخوة الاعزاء هنالك للسيطرة على المرض وان يجري العمل في المدن ذات الحالة البرتقالية كي لا تصبح حمراء اذ يتوجب بذل جهود شاملة في هذا المجال.

وحول احدث القرارات المتخذة بشان القيود المتعلقة بكورونا قال: لم يحدث تغيير حول القيود وستستمر لغاية العبور من ذروة الموجة السادسة.

واكد بانه لم يتم خفض اي قيود خاصة مفروضة لغاية الان وبالامكان العمل بالقرارات السابقة الا ان التطعيم بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا امر ملزم للمهن الحرة.

واشار الى تطبيق مشروع القيود الذكية في 3 مدن وقال ان النتاج الحاصلة كانت جيدة وتقرر ربط منظومات اخرى بهذا المشروع واعتقد انه سيصبح جاهزا للتنفيذ في انحاء البلاد.