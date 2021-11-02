المرصد: وصول ضباط روس إلى قاعدة تركية في ريف حلب

العالم-سوريا



وقال "المرصد المعارض"، إنَّ ضباط روس وصلوا إلى القاعدة التركية في جبل عقيل بمدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي على متن طائرات مروحية، وذلك لإجراء اجتماع مع الضباط الأتراك لم تعرف أسبابه حتى اللحظة.

وخلال انعقاد الاجتماع، حلقت عدة مروحيات روسية في أجواء مدينة الباب على علو منخفض، قبل الانتهاء ومغادرة المنطقة.

ويوم امس الاثنين أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده مستعدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتخذ في حال اقتضت الضرورة ولن يتم التراجع عنه.

ويأتي ذلك في وقت كشفت مصادر محلية أن الجيش السوري والقوات الروسية يجريان تدريبات مشتركة منذ الاحد الماضي في شمال شرق سوريا، بمحاذاة خطوط المواجهة مع الجيش التركي والمجموعات المسلحة التابعة له.