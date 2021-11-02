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وزارة الصحة : 160وفاة جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة : 160وفاة جديدة بكورونا في ايران
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، إن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء، 126 الفا و303 شخصا وذلك بوفاة 160 شخص.

العالم - ايران

وقالت الوزارة فی تقریرها اليوم الثلاثاء عن تسجیل 10الاف و104 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، من بينهم الف و344 في حالة حرجة، ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى خمسة ملايين و944 الفا و599 شخص.

وأضافت وزارة الصحة الايرانية، ان عدد المتعافين من الفيروس أو الذين غادروا المستشفيات بلغ خمسة ملايين و534 الفا 667 شخصا لغاية الان.

وذكرت الوزارة، ان 35 مليونا و726 ألفا و294 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن في البلاد.

كما تلقى 53 مليونا و102 ألفا و837 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا و36 مليونا و54 ألفا و893 شخص الجرعة الثانية.

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