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الأمن اللبناني يوقف داعشيا كان ينوي استهداف أحد المراكز الدينية في عكّار

الأمن اللبناني يوقف داعشيا كان ينوي استهداف أحد المراكز الدينية في عكّار
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

قوى الأمن اللبناني توقف إرهابياً ينتمي لداعش كان ينوي استهداف أحد المراكز الدينية في عكّار

العالم_لبنان

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن في لبنان بأنه "في إطار تطبيق خطّة الأمن الوقائي المتّبعة من قِبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لجهة متابعة الأشخاص الذين يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وبنتيجة عمليات رصد ومتابعة، تمكّنت القطعات المختصّة في الشّعبة من تحديد هوية أحد اللبنانيّين المُنتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتوقيفه في عكّار، ويدعى: ع. و. (من مواليد عام 2004، لبناني)".

ولفتت المديرية، في بيان، إلى أنه "بالتحقيق معه، اعترف انّه اعتنق فكر تنظيم "داعش" الإرهابي، ثم بدأ يقوم بجمع مواد لتصنيع عبوات تفجيرية مصنّعة محليّاً، تمّ ضبطها في مستودعٍ قريبٍ من منزله. وأضاف أنّه كان على تواصل مع شخص من التابعية السورية مقيم خارج لبنان ويدين بالولاء للتنظيم ذاته، وأنّه كان ينوي استهداف أحد المراكز الدينية في عكّار مستخدماً لهذه الغاية دراجة آلية". وأكدت أن "الموقوف أودع القضاء المختص، بناءً على إشارته"

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