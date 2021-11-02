الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

ما مستقبل المعركة العسكرية في مأرب بعد أن أصبحت القوات اليمنية بمشارف المدينة؟

الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

أكد حسين حازب أحد وجوه مدينة مأرب ووزير التعليم العالي بحكومة الإنقاذ الوطنية اليمنية، أن الإنتصار سيتحقق لأن في هذا الطرف من هذه المعركة يقف لجانبه الشعب اليمني.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" ضيف وحوار"، نوه حسين حازب الى أنه ما دام يقف خلف المعركة الشعب اليمني بكل صبر وصمود فهي منتهية لصالحه، وهي حقا مشروعا لأبناء الوطن.

واعتبر حسين حازب الى أن الموجودين في مأرب والذين يدافعون عنه هم يدافعون عن مصالحهم وليس لديهم قضية سوى العدوان والقصف والنهب والسلب وافتعال المشاكل وتمزيق المجتمع اليمني.

ونوه حسين حازب ان الطرف الموجود نحن فيه، هو الطرف الذي يمثل الشعب اليمني قاطبا، وأما الأطرف المعتدية من أمريكا وغيرهم من التحالف، فهم يصغرون من شأن الشعب اليمني، فعندما يزعمون أنهم يقاتلون انقلابيين أو حوثيين بل الحقيقة، هم يقاتلون الشعب اليمني، والصحيح أن الحوثيين لهم قيادة وقد اختارهم الله عز وجل في الوقت المناسب ليدافعوا عن هذا البلد.

وفي وقت سابق اليوم كشف المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تفاصيل عملية ربيع النصر التي نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة مأرب لتحريرها من مرتزقة تحالف العدوان السعودي، مشيرا الى ان ابرز انجازات العملية سقوط اكثر من 200 قتيل و500 مصاب في صفوف العدوان، وإن القوات اليمنية نفذت العملية الثانية من العملية وتقدمت نحو جبل مراد ومديرية جوبة، وتحرر كافة مديريات محافظة شبوة، مشيرا الى ان القوات اليمنية كبدت المرتزقة خسائر كبيرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

لا أنصاف لحلول اليمن.. الارض لأبنائها الاحرار

الحرب العبثية وتحرير مأرب.. عويل السعودية سيصل قبرص

قيادي يمني معارض يطلق على السيد الحوثي لقب "خادم الحرمين الشريفين"

مساعد وزير الخارجية : الشعب اليمني هو المقرر الوحيد لمصير بلاده

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في بانوراما.. "ربيع النصر" اليمني.. وتفجيرات في كابول من يمارس الإرهاب في أفغانستان؟

وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السورية تنعيان صباح فخري

هالويين دموي أمريكي..مقتل 7 أشخاص بطلقات نارية في هيوستن

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد تقدم قوات تيغراي نحو العاصمة

الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على مستشفى كابول

بالفيديو.. ما مستقبل المعركة العسكرية في مأرب بعد أن أصبحت القوات اليمنية بمشارف المدينة؟