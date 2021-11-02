ما مستقبل المعركة العسكرية في مأرب بعد أن أصبحت القوات اليمنية بمشارف المدينة؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" ضيف وحوار"، نوه حسين حازب الى أنه ما دام يقف خلف المعركة الشعب اليمني بكل صبر وصمود فهي منتهية لصالحه، وهي حقا مشروعا لأبناء الوطن.

واعتبر حسين حازب الى أن الموجودين في مأرب والذين يدافعون عنه هم يدافعون عن مصالحهم وليس لديهم قضية سوى العدوان والقصف والنهب والسلب وافتعال المشاكل وتمزيق المجتمع اليمني.

ونوه حسين حازب ان الطرف الموجود نحن فيه، هو الطرف الذي يمثل الشعب اليمني قاطبا، وأما الأطرف المعتدية من أمريكا وغيرهم من التحالف، فهم يصغرون من شأن الشعب اليمني، فعندما يزعمون أنهم يقاتلون انقلابيين أو حوثيين بل الحقيقة، هم يقاتلون الشعب اليمني، والصحيح أن الحوثيين لهم قيادة وقد اختارهم الله عز وجل في الوقت المناسب ليدافعوا عن هذا البلد.



وفي وقت سابق اليوم كشف المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تفاصيل عملية ربيع النصر التي نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة مأرب لتحريرها من مرتزقة تحالف العدوان السعودي، مشيرا الى ان ابرز انجازات العملية سقوط اكثر من 200 قتيل و500 مصاب في صفوف العدوان، وإن القوات اليمنية نفذت العملية الثانية من العملية وتقدمت نحو جبل مراد ومديرية جوبة، وتحرر كافة مديريات محافظة شبوة، مشيرا الى ان القوات اليمنية كبدت المرتزقة خسائر كبيرة.

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