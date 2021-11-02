المناورات الاسرائيلية.. رسالة قوة أم رسالة ضعف؟

العالم - البوصلة

ويسلط برنامج "البوصلة"، الضوء على كيان الاحتلال الذي يعترف عبر هذه المناورات وغيرها بتخوفه الكبير والواسع من حزب الله، خصوصا بعد امتلاك الحزب لصواريخ نوعية ودقيقة تستطيع ان تصل الى اكثر المناطق حساسية لدى كيان الاحتلال.

كما يتطرق البرنامج الى اعتراف الاحتلال ايضا بامكانية دخول الحزب الى مستوطنات الشمال وهو ما يثير رعب قادة الاحتلال من تلك السيناريوهات.

ويبحث برنامج"البوصلة" في سبب قيام الاحتلال بهذه المناورات الان؟ هل يخطط لعدوان ما على لبنان مثلا؟ وهل ستستغل سلطات الاحتلال الاوضاع الداخلية اللبنانية المأزومة لتوتير الجيهات وتشن عدوانها؟ وماهو رد المقاومة وكيف تنظرون لتوازن الرعب الذي فرضته سابقا على كيان الاحتلال؟

كما يتناول برنامج" البوصلة" تخوف الاحتلال من سيناريو دخول قوات من حزب الله الى مستوطنات الشمال وهو يتأهب لذلك، ويتخوف ايضا من فوضى كما يسميها داخل مناطق الخط الاخضر العربية هل غير حزب الله قواعد الاشتباك بشكل نهائي وبات الاحتلال يخاف ان يخسر اراضي بعد ان كان يشن عدوانها وحروبه ليأخذها؟ وهل تكفي تلك المناورات لمواجهة سقوط مئات الصواريخ يوميا في قلب الكيان عند اية مواجهة مفترضة مع المقاومة اللبنانية؟

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج "البوصلة "، مع ضيوف الحلقة:

- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي

-بسام أبو عكر الخبير في الشؤون الإسرائيلية

التفاصيل في الفيديو المرفق ...