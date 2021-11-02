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بالصور.. احتشاد أهالي تل رفعت رفضاً لوجود القوات التركية

بالصور.. احتشاد أهالي تل رفعت رفضاً لوجود القوات التركية
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

احتشد أهالي تل رفعت بريف حلب في وقفة احتجاجية رفضاً لوجود القوات التركية للأراضي السورية وتنديداً بجرائم الجماعات المسلحة التي تدعمها بحق الأهالي في المنطقة.

العالم - سوريا

ورفع المحتشدون الأعلام الوطنية واللافتات التي تطالب بإنهاء وجود القوات التركية على اللأراضي السورية مجددين ثقتهم بالجيش السوري القادر على الذود عن تراب الوطن واستقلاله.

وأكد المتحدثون خلال الوقفة على وحدة الأراضي السورية ورفض المحاولات العدوانية والمتآمرة الهادفة للتقسيم مشددين على “تلاحم أبناء الشعب مع أبطال الجيش السوري لصد أي عدوان خارجي وحماية الأهالي والحفاظ على الأمن والاستقرار في بلداتهم وقراهم”.

وشارك في الوقفة الفلاحون والعمال وطلبة المدارس والمهندسون للتعبير عن وقوفهم بوجه إجرام الجماعات المسلحة المدعومة تركيا والتشبث بأرضهم وبيوتهم وحماية ممتلكاتهم والذود عنها بأرواحهم وإفشال كل مخططات التركية الرامية لترحيلهم من قراهم.

ونفذ أهالي بلدة تل رفعت وقرى كفر ناصح ودير الجمال والقرى المجاورة في منطقة إعزاز بريف حلب الشمالي خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية رفضاً لوجود القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها وتنديداً بجرائمهم بحق المواطنين السوريين.

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