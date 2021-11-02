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العميد سريع: اكثر من 200 قتيل و500 مصاب لقوات العدوان في 'ربيع النصر'

العميد سريع: اكثر من 200 قتيل و500 مصاب لقوات العدوان في 'ربيع النصر'
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشف المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع تفاصيل عملية ربيع النصر التي نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة مأرب لتحريرها من مرتزقة تحالف العدوان السعودي، مشيرا الى ان ابرز انجازات العملية سقوط اكثر من 200 قتيل و500 مصاب في صفوف العدوان.

العالم - اليمن

وقال العميد سريع في الايجاز الصحفي لتفاصيل عملية ربيع النصر وتابعته قناة العالم إن القوات اليمنية نفذت العملية الثانية من العملية وتقدمت نحو جبل مراد ومديرية جوبة، وتحرر كافة مديريات محافظة شبوة، مشيرا الى ان القوات اليمنية كبدت المرتزقة خسائر كبيرة.

واضاف سريع: العدوان نفذ 159 غارة جوية دون ان يتمكن من وقف تقدم القوات اليمنية، لكن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات العدو وان القوات اليمنية وتنفيذا لتوجيهات القيادة مستمرة في المسار الاجتماعي في مارب بكل فخر.

وأكد ان القوات اليمنية حررت كافة مديريات محافظة مارب، وانها مستمرة في واجبها لتحرير ماتبقى من المحافظة مارب، قائلا إن اكثر من 200 قتيل و500 مصاب في صفوف العدوان تعتبر من انجازات عملية ربيع النصر.

وأشار يحيى سريع الى ان القوات المسلحة ستتخذ اجراءاتها المناسبة تجاه مدينة مارب، وأن المرتزقة عاشوا تحت اقدام الغزاة ومن يصنع مستقبل اليمن هو من يسطر هذه الانجازات.

وتابع: نقول للنظام السعودي بان حربه اجرامية وعدوانية.

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