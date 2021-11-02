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القوات المسلحة اليمنية تجدد التحذير لمن تبقى من المرتزقة في مديرية مارب إلى سرعة الاستجابة لما ورد في بياناتها بالتوقف الفوري عن القتال

الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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