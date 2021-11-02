عون: معالجة الخلاف الذي نشأ مع السعودية مستمر على مختلف المستويات

العالم_لبنان_ميشال عون

أبلغ الرئيس عون، رئيسة وفد البرلمان الاوروبي للعلاقات مع بلدان الشرق الاوسط النائبة ايزابيل سانتوسن وأعضاء الوفد النيابي المرافق لها خلال استقبالهم قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها في الربيع المقبل وفقاً لأحكام الدستور، وأن التحضيرات جارية لكي تتم في اجواء من الحرية والديموقراطية والشفافية.

وأكد الرئيس عون خلال حواره مع اعضاء الوفد البرلماني الاوروبي ان الازمات التي توالت على لبنان احدثت تداعيات سلبية على اقتصاده وقدرات الدولة على الوفاء بالتزاماتها فضلاً عن تعرض لبنان لحصار اقتصادي وتجاري نتيجة الحرب السورية وما نتج عنها من تدفق للنازحين السوريين الذين تجاوز عددهم المليون و850 الف نازح، فضلاً عن مضاعفات وباء "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت، إضافة الى ما يتعرض له لبنان حاليًا من إجراءات من عدد من دول الخليج (الفارسي).

وقال عون ان معالجة الخلاف الذي نشأ مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول الخليج (الفارسي) مستمر على مختلف المستويات على امل الوصول الى الحلول المناسبة.

وأكد على ان الحكومة ماضية في تحضير عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة النهوض الاقتصادي التي ستساعد في اعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق اسس منتجة، كما ستساهم في تحقيق الاصلاحات التي يريدها لبنان ويدعم المجتمع الدولي تطبيقها.