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تصدير المنتجات الطبية الإيرانية إلى 54 دولة

تصدير المنتجات الطبية الإيرانية إلى 54 دولة
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال وكيل الدائرة العامة للأجهزة الطبية بوزارة الصحة الإيرانية "إسحاق عامري" إن إيران تصدر منتجاتها الطبية إلى 54 دولة في أنحاء العالم.

العالم - إيران

ولفت "عامري" في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، رسخت طاقاتها على تنفيذ تعليمات سماحة قائد الثورة حول دعم المنتجات الطبية المحلية.

واضاف ان الوزارة وانطلاقا من هذا المبدأ قامت بتطوير جودة منتجاتها وتقليص واردات السلع والاجهزة الطبية الاجنبية التي تتوفر نظيراتها المحلية بالحجم الذي يلبي احتياجات البلاد.

كما صرح هذا المسؤول بوزارة الصحة، ان الشركات المعرفية الايرانية وقفت في الصف الامامي في ساحات المكافحة ضد فيروس كورونا مع بداية الجائحة، حيث كانت بعض الدول قد امتنعت عن ارسال حتى الاقنعة الطبية الواقية الى الدول الاخرى؛ وكثفت الوزارة خطوط منتجاتها لتبلغ ايران اليوم مرحلة الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات الصناعية والعلمية.

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