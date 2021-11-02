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أنباء في عدن عن مخطط لانقلاب جديد برعاية اماراتية لتقسيم البلاد

أنباء في عدن عن مخطط لانقلاب جديد برعاية اماراتية لتقسيم البلاد
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أشارت أوساط سياسية وإعلامية في اليمن الى تدبير الإمارات عبر ميليشياتها انقلابا جديدا ضد حكومة المستقيل عبد ربه منصور هادي ضمن مؤامرات أبوظبي للدفع باتجاه تقسيم البلاد.

العالم - الامارات

وبحسب "إمارات ليكس" قال رئيس مركز "هنا عدن" للدراسات الصحفي أنيس منصور إن مخطط الإمارات “يمضي بانقلاب جديد داخل الانقلاب باسم القضاء على الانقلاب وتنفيذ انقلاب واسع لإسقاط ما يسمى بـ"الشرعية" لصالح مليشيا طارق والانتقالي.

وذكر منصور على حسابه في "تويتر" أن ما تسمى بقيادات جناح علي عبدالله صالح استطاعت اقناع قيادة التحالف السعودي والاماراتي (تحالف العدوان)، بتجديد الثقة في نظام عفاش وتمكينه من تسلم الزمام سياسيا وعسكريا، في مقابل تعهده بحسم الحرب ضد صنعاء وخدمة مصالحها بالمنطقة وإزاحة (حزب) الإصلاح.

وأشار إلى أن طارق عفاش جاء في خطابه الاخير تلميحات، يراهن على ما تسمى بـ"قواعد المؤتمر الشعبي بالداخل وبقايا الحرس الجمهوري"، خصوصا تحشيدهم في مواجهة مع صنعاء، والانقضاض على مؤسسات الدولة (حكومة المستقيل هادي).

وكشف منصور أن الإمارات أوكلت إلى عمار عفاش مهام استخباراتية وتكليف شخصيات في صنعاء وذمار وعمران عقد لقاءات، وإغراء بعض المشايخ بأموال ضخمة، والتواصل مع ضباط بما يسمى "جهاز الأمن القومي" واستقطاب وتنشيط كيانات شبابية ونسائية وزرع عناصر في أجهزة حساسة، وتشكيل خلايا لشراء وتخزين سلاح إلى ساعة الصفر لتنفيذ الانقلاب الجديد.

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أنباء في عدن عن مخطط لانقلاب جديد برعاية اماراتية لتقسيم البلاد

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