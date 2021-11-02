أهالي حي الشيخ جراح: نرفض بالإجماع التسوية المقترحة

العالم- فلسطين



وقال الأهالي، في بيان صحفي الثلاثاء: "هذه التسوية تريد أن تجعلنا بمثابة "مستأجرين محميين" عند الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون" وتمهد تدريجيًّا لمصادرة (سلب) حقنا في أراضينا".



وأضاف البيان: "يأتي هذا الرفض انطلاقًا من إيماننا بعدالة قضيّتنا وحقنا في بيوتنا ووطننا بالرغم من انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودنا الفلسطينيّ في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة".



وتابع: "ندرك أن تهرُّب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبارنا على الاختيار بين التهجير من بيوتنا أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلّا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنوه. نحن لا نقبل أن تسوّق صورة احتلال منصف على حسابنا، ولن نرضى بأنصاف الحلول".



وأوضح الأهالي أنه "كان للشارع الفلسطيني دور مصيري في صياغة الرأي العام المحلي والعالمي ضد سياسات الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي فإننا نعوّل عليه ألّا يقع في فخ الاحتلال لتمزيق الوحدة الوطنية والحاضنة الاجتماعية التي حققناها سويًّا الصيف الماضي في انتفاضتنا الشاملة ضد التطهير العرقي. نأملُ من شعبنا العظيم أن يؤازرنا في تبعات موقفنا الرافض والتي نعلم أنها ستكون ثقيلة ولا يصدها إلا التكاتف الشعبي".



وحمّلوا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة لسرقة بيوتهم، كما حملت المسؤولية بالتوازي للسلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) والمملكة الأردنية الهاشمية، التي بنت الشيخ جراح مشروعًا لإسكان اللاجئين عام 1956، وأعطتهم الحق الكامل في ملكية الأرض.