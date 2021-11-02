10فوائد صحية مذهلة للشمندر لم تسمع بها من قبل

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يعد الشمندر أو البنجر من الكنوز الغذائية الطبيعية التي تتميز بحلاوة مذاقها، كما يحتوي على عديد من العناصر الغذائية والمعادن والأحماض التي يحتاجها جسم الإنسان.

ويعد الشمندر من الخضار المفيدة لصحة الإنسان لما فيه من عناصر غذائية وفوائد، كما أنه مصدر غني بحمض الفوليك الذي يعد في الأساس علاجا لكثير من المشاكل الصحية والأمراض.

جمِّد قلبك بـ"فوائد الشمندر"

والشمندر هو المصدر الثاني لإصدار السكر في العالم، وما يميزه أنه قليل السعرات الحرارية والدهون، ونستعرض فيما يلي أهم فوائده الصحية:

١- يحافظ على مستوى ضغط الدم

يحتوي على نسبة عالية من مادة توسّع الأوعية الدمويّة، ما يساعد في خفض مستوى ضغط الدم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

٢- يحافظ على صحة الجهاز الهضمي

الشمندر مصدر غني بالألياف التي تحفز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء الغليظة، وتقلل خطر الإصابة بسرطان القولون ومرض السكري وأمراض القلب وحالات الإمساك وأمراض الأمعاء الالتهابيّة.

٣- يحسن صحة الدماغ

مع تقدم السن تقل القدرات العقلية بسبب ضعف تدفق الدم إلى الدماغ، ما يؤدي إلى قلة الأكسجين الواصل إليه، لذا فمادة النترات الموجودة في الشمندر تزيد تدفق الدم في الأوعية الدموية إلى الدماغ فتقلل خطر الإصابة بالخرف.

٤- يقلل خطر الإصابة بالسرطانات

يحتوي الشمندر على مضادات الأكسدة ومادة البيتالين التي تساعد على تخلص الجسم من الجذور الحرة، ما يقلل خطر الإصابة بالسرطانات.

٥- يساعد على تخفيف الوزن

الشمندر به نسبة عالية من الماء ونسبة منخفضة من السعرات الحرارية، كما أنه يحتوي على البروتين والألياف التي تعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة ما يساعد على خسارة الوزن.

٦- مصدر للفيتامينات والعناصر الغذائية

يحتوي على عديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، مثل حمض الفوليك الذي يمنع التشوهات الخلقية.

كما يحتوي على فيتامين أ الذي يعد ضروريا للنظر وللمحافظة على صحة الأغشية المخاطية والجلد، ويزود الجسم بفيتامين ج الذي يعزز جهاز المناعة ويدعم الكولاجين ويمتص الحديد.

٧- تحسين قوة العضلات

الشمندر يعمل على تحسين قوة العضلات بنسبة تقارب ١٣% بعد مرور ساعتين من شربه لمن يعاني من قصور في القلب، فهو يمد الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الأنشطة، ويمد الأكسجين للخلايا ما يجنب تعب وإرهاق الجسم.

٨- تأخير ظهور علامات تقدم العمر

يؤخر ظهور تعرض البشرة للشيخوخة، وذلك لأنه مضاد للأكسدة التي تمنع تكون التجاعيد ويمنع تلف الخلايا.

٩- زيادة الهيموغلوبين في الدم

يحتوي على كمية مناسبة من الحديد، وهي التي تدعم كريات الدم الحمراء وتولد خلايا دم حمراء غنية بالمغذيات الكافية، ما يزيد نسبة الهيموغلوبين في الدم بنسبة كبيرة، لذا فهو مهم للمصابين بفقر الدم.

١٠- تنظيف الكبد والمرارة والكلى من الترسبات والحصى

ينظف الشمندر الجسم خاصةً الكبد من السموم بفضل العناصر التي يحتوي عليها، ما يخلص الجسم من الترسبات الدهنية التي على الكبد الناتجة عن نقص البروتين في الجسم وإدمان الكحول.