محمود عباس يتوجه إلى روسيا للقاء بوتين

العالم- فلسطين

وشدد عباس على أن العلاقة الفلسطينية الروسية جيدة ومتوافقة فيما يخص القضية الفلسطينية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء عن مصادر فلسطينية مطلعة القول إن عباس يأمل في ضغط روسي من أجل تفعيل “الرباعية الدولية” بشكل أساسي.

وتأتي زيارة عباس المرتقبة لروسيا بعد إعلان موسكو أنها تنوي إجراء جولة محادثات مع القيادة الفلسطينية، بعد محادثات كان أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت مؤخرا.

وهذه ليست أول محاولة لتدخل روسي بين الفلسطينيين والكيان الاسرائيلي، فقد ضغطت موسكو قبل ذلك من أجل لقاء يجمع عباس برئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو، ووافق عباس آنذاك، لكن نتنياهو رفض.

وقالت مصادر الصحيفة :”يوجد تنسيق سابق ومستمر ومحاولات فلسطينية روسية من أجل إعادة تفعيل للجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة)، لكن الولايات المتحدة ليست متشجعة بسبب أنها لا تنوي إطلاق أي مبادرات من أي نوع في هذا الوقت، وتفضل الانتظار خوفاً من أن يتسبب الضغط في انهيار الائتلاف الحكومي في إسرائيل”.