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الكاظمي يؤكد ملاحقة كل من تورط بالدم العراقي

الكاظمي يؤكد ملاحقة كل من تورط بالدم العراقي
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ملتزمة بالوفاء للوعود التي اطلقتها امام الشعب، فيما شدد على الاستمرار بملاحقة القتلة وكل من تورط بالدم العراقي.

العالم - العراق

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، "اثني على موقف مجلس القضاء الاعلى والقضاة في قضية الحكم على قتلة الشهيد احمد عبد الصمد والشهيد صفاء غالي".

وأضاف، "كنا واضحين امام شعبنا ومنذ بداية تشكيل الحكومة، ان قتلة الناشطين والاعلاميين والمواطنين الابرياء لن يفلتوا من العقاب وقبضة القانون"، لافتاً إلى أن "الحكومة التزمت بالوفاء للوعود التي اطلقتها امام الشعب، لاسيما ما يخص الانتخابات وتحقيق العدالة والاصلاحات الاقتصادية".

وأشار إلى "ملاحقة المجاميع القاتلة التي كانت متورطة بالقتل، والنجاح في القاء القبض على قتلة الشهيد هشام الهاشمي واحمد عبد الصمد، مؤكداً الاستمرار بملاحقة القتلة وكل من تورط بالدم العراقي".

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على دعم استقلالية القضاء "ولا نسعى الى الانتقام، بل جل هدفنا هو تحقيق العدالة".

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