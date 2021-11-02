الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٣:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

محكمة مصرية تقرر رفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك

محكمة مصرية تقرر رفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

قررت المحكمة الاقتصادية في مصر اليوم الثلاثاء، رفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك، بعد موافقة النائب العام.

العالم - مصر

وتلقى رئيس محكمة الاستئناف خطابا من البنك المركزي المصري، بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء محمد حسني مبارك، وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ، ونجله القاصر عمر، وكذلك رفع التحفظ على أموال جمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود، السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا.

وترجع الأحداث إلى قضية التربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، المعروفة بقضية "التلاعب بالبورصة"، وتعد تلك القضية الوحيدة التي أدخلت نجلي مبارك إلى السجن أكثر من مرة، بعد أن تمت تبرئتهما في أغلب القضايا التي اتهما فيها بعد الخامس والعشرين من يناير 2011.

روابط ذات صلة

أحد أبرز رموز نظام مبارك يكشف اثار إلغاء حالة الطوارئ بمصر

القضاء يأمر بجلب والد زوجة علاء مبارك بتهمة الاستيلاء على مليار جنية

كاتب مصري يكشف تفاصيل عن سقوط نظام حسني مبارك

القضاء المصري يؤجل النظر في منع عائلة مبارك من التصرف بأموالها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..السعودية تكشر عن أنيابها للوحدة اللبنانية

وعد بلفور جريمة القرن 20.. والتطبيع جريمة القرن 21

طرح مناقصات لبدء إعمار ما دمره الاحتلال في غزة

أغرب قيود ملكية.."كيت ميدلتون" ممنوعة من تناول البطاطس!

إصابة 13 شخصا في انفجار استهدف قوات الأمن في باكستان

شاهد.. بايدن وجونسون "يغطان في نوم عميق" خلال قمة المناخ