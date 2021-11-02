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مراسل العالم: استشهاد مواطن يمني وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، نتيجة قصف صاروخي للعدوان السعودي على مديرية منبه الحدودية بصعدة

الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

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