شاهد..تجمهر لاهالي تل رفعت تنديداً بالقصف التركي

العالم - مراسلون

على وقع القصف التركي المتكرر لريف حلب الشمالي وخصوصاً تل رفعت يزدادُ الاصرار لدى الاهالي بالتظاهر تنديداً بحملة القصف التي تطال المنطقة وبالتهديد بشن عمليةٍ عسكريةٍ تشمل العديد من المناطق في الشمال السوري.



تجمهرٌ لاهالي تل رفعت يهدف الى سحب الذرائع التركية والتاكيدِ على مدنية المنطقة و عدم وجودٌ عسكري لما اسماه اردوغان بالتنظيمات الكردية الارهابية والتأكيد على وحدة الاراضي السورية.



ويظهر من خلال هذه التظاهرات تمسك الاهالي بارضهم واصرارهم على الالتفاف حول الجيش السوري وحلفائه منعاً لتكرارِ سيناريو عفرين ومأساة النزوح الذي رافقته.

تل رفعت بوجه التركي للمرة الثانية خلال الاسبوع، رغم القصف المستمر والتهديدات المستمرة على أهلها.

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