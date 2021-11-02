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هالويين دموي أمريكي..مقتل 7 أشخاص بطلقات نارية في هيوستن

هالويين دموي أمريكي..مقتل 7 أشخاص بطلقات نارية في هيوستن
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

لقي ما لا يقل عن 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرون في أكثر من 12 حادث إطلاق نار بمنطقة هيوستن خلال عطلة هالوين عنيفة.

العالم - حوادث

وذكر التقرير أن امرأة قتلت مساء يومالجمعة رميا بالرصاص وأصيب خمسة أشخاص على الأقل في حوادث إطلاق نار منفصلة في منطقة هيوستن.

وأضاف التقرير أنه في وقت مبكر من صباح يوم السبت، تم إطلاق النار على فتاة مراهقة بالقرب من قاعة للحفلات في شمال غربي مقاطعة هاريس وأصيب رجل بالرصاص خلال عملية سطو في جنوب غربي هيوستن.

وقالت السلطات في وقت لاحق، إن امرأة في جنوب غربي هيوستن سلمت نفسها إلى سلطات إنفاذ القانون بعد أن قتلت والدتها وأصابت والدها رميا بالرصاص.

وبعد منتصف ليل يوم الأحد بقليل، قُتل رجل رميا بالرصاص وأصيب مراهق خارج منزل في جنوب شرقي هيوستن.

وطوال يوم الأحد، وقع ما لا يقل عن ثلاث عمليات إطلاق نار منفصلة في أنحاء هيوستن المدينة الأكبر في تكساس، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين على الأقل، من بينهم أب وطفله البالغ من العمر عاما واحدا في إطلاق نار على الطريق.

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