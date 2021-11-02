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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف المشفى العسكري في كابول ويواسي ذوي الضحايا

الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

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