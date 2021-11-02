ميسي يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

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وقال ميسي، خلال مقابلة مع صحيفة “سبورت” الإسبانية: "عندما قررت الانتقال لسان جرمان، كان أحد الأسباب فريقهم الرائع ورغبتهم في الاستمرار في النمو كفريق والفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "يختلف لويس سواريز عن كيليان مبابي، فالأول مهاجم مستقل، بينما يتميز الثاني بالمشاركة والتسجيل عندما يجد مساحات مفتوحة أمامه".

وأوضح النجم الأرجنتيني: "لا أعرف ما سيحدث بعد كأس العالم المقبلة، ولا أفكر بالاعتزال حاليًا.. الفوز ببطولة كوبا أميركا يمثّل أكبر جائزة بالنسبة لي، وفوزي بالكرة الذهبية للمرة السابعة سيكون مذهلًا، وإن لم يحدث ذلك فلا مشكلة لدي".