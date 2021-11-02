الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٦:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ميسي يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

ميسي يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسباب انتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان، ومتى يعتزل كرة القدم.

العالم - رياضة

وقال ميسي، خلال مقابلة مع صحيفة “سبورت” الإسبانية: "عندما قررت الانتقال لسان جرمان، كان أحد الأسباب فريقهم الرائع ورغبتهم في الاستمرار في النمو كفريق والفوز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "يختلف لويس سواريز عن كيليان مبابي، فالأول مهاجم مستقل، بينما يتميز الثاني بالمشاركة والتسجيل عندما يجد مساحات مفتوحة أمامه".

وأوضح النجم الأرجنتيني: "لا أعرف ما سيحدث بعد كأس العالم المقبلة، ولا أفكر بالاعتزال حاليًا.. الفوز ببطولة كوبا أميركا يمثّل أكبر جائزة بالنسبة لي، وفوزي بالكرة الذهبية للمرة السابعة سيكون مذهلًا، وإن لم يحدث ذلك فلا مشكلة لدي".

روابط ذات صلة

ميسي يرغب بالعودة إلى برشلونة من بوابة منصب في النادي

ميسي...أسوأ بداية منذ 16 عامًا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد..السعودية تتلقى هزيمة مدوية في اليمن

شاهد.. السجال القائم بين لندن وباريس

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 02-11-2021

القائم بأعمال نيجيريا في دمشق يتعهد بتعميق العلاقات بين البلدين

ميسي يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

موقع أميركي: تصعيد السعودية ضد لبنان يكرس تخبط إبن سلمان