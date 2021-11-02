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القائم بأعمال نيجيريا في دمشق يتعهد بتعميق العلاقات بين البلدين

القائم بأعمال نيجيريا في دمشق يتعهد بتعميق العلاقات بين البلدين
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

تسلم فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري اليوم أوراق اعتماد القائم بأعمال جمهورية نيجيريا الاتحادية في دمشق ابراهيم يونوسا محمد.

العالم - سوريا

ورحب الوزير المقداد بالقائم بالأعمال متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومعرباً عن تطلعه إلى تعميق العلاقات بين البلدين.

وأكد المقداد استعداد وزارة الخارجية والمغتربين لتقديم التسهيلات اللازمة والدعم الذي يحتاجه القائم بالأعمال لتسهيل عمله في سوريا وتيسير تبادل الآراء والأفكار التي تصب في تعميق العلاقات بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية نيجيريا الاتحادية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما تناول النقاش المواقف المشتركة لكلا البلدين في الحرب على الإرهاب الذي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه أكد القائم بالأعمال أنه يتطلع للعمل في سوريا لافتاً إلى المكانة العميقة التي تحتلها سوريا في قلوب النيجيريين ومتعهداً بالعمل على تعميق وتطوير علاقات الصداقة بين البلدين والتنسيق في كل الملفات المشتركة.

حضر اللقاء من الجانب السوري السفير بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين والسفير غسان عبيد مدير إدارة المراسم ووريف الحلبي مديرة إدارة الإعلام وخالد شرف مدير إدارة أفريقيا و عبد الله حلاق مدير مكتب الوزير ورؤى شربجي من مكتب الوزير.

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القائم بأعمال نيجيريا في دمشق يتعهد بتعميق العلاقات بين البلدين

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